Si è svolto questa mattina alle ore 10 a Mirandola un incontro interreligioso in occasione della festa del Patrono San Possidonio, tutti uniti in una preghiera comune in ricordo delle vittime del Covid-19, dei malati e di quanti li assistono ogni giorno. Presenti tra gli altri anche l’Arcivescovo di Modena-Nonantola Mons. Erio Castellucci, il Sindaco di Mirandola Alberto Greco, oltre a tutti i rappresentanti della Comunità ortodossa moldava del Patriarcato Ecumenico, della Comunità greco-cattolica rumena, della Comunità Cristiana Pentecostale The River, del Centro Culturale Islamico, della Comunità Sikh a cui si è aggiunto un augurio della cultura laica. A partire dalle ore 17 la nostra emittente trasmetterà in diretta la Santa Messa celebrata in Duomo a Mirandola, officiata dal Vicario generale della Diocesi di Carpi Monsignor Ermenegildo Manicardi.