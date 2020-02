Nel video l’intervista a Ivan Baracchi, Presidente Polisportiva Modena Est

È uno dei tornei più prestigiosi d’Italia e si svolge domani presso la Polisportiva Modena Est: stiamo parlando della Coppa Ghirlandina che quest’anno è giunta alla sua 82esima edizione. La manifestazione si svolgerà in due momenti, per permettere a tutti gli appassionati delle bocce di godersi al meglio ogni fase del torneo. Una domenica di sport e divertimento, che occuperà tutta la giornata, dal mattino fino alla sera. Impossibile quindi, per giocatori e appassionati delle bocce, mancare a un appuntamento come la Coppa Ghirlandina.