Nel video l’intervista a Michele Mignani, Allenatore Modena F.C.

Meno di 24 ore alla sfida del Modena contro la FeralpiSalò. Uno scontro playoff per i canarini, che allo stadio Lino Turina alle 17.30 affrontano una compagine che si trova a +3 in classifica proprio rispetto ai gialloblu. Una sfida complicata, che arriva dopo un tour de force importante. A differenza della Feralpi, impegnata mercoledì scorso in Coppa Italia Serie C, il Modena ha avuto una settimana piena per preparare la sfida e recuperare energie fisiche e mentali, studiando gli avversari. Non saranno della partita Gagno e Sodinha, ancora alle prese con il recupero dagli infortuni muscolari. Il mister canarino però ritrova Tulissi, squalificato contro l’Imolese e che tornerà nella posizione di trequartista nello scacchiere gialloblu. Il tecnico ha parlato anche della sessione invernale del calciomercato che si è conclusa ieri alle 20, senza che la dirigenza canarina abbia effettuato colpi last minute.