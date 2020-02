Nel video l’intervista a Giancarlo Riolfo, allenatore Carpi F.C.

La gara da non fallire porta domani alle 15 il Carpi al “Romeo Neri” di Rimini per la sfida all’ultima della classe. Un match che mister Giancarlo Riolfo vuole chiudere con il ritorno al successo per mantenere il passo di Vicenza e Reggiana e che può affrontare finalmente con i recuperi di Vano, Saric, Maurizi e Jelenic. Il mercato del carpi si è chiuso con l’arrivo dell’esterno Magrini in prestito dal Chievo e la partenza di Van der Heijden. Una sessione con 5 nuovi innesti che ha soddisfatto Riolfo. La sfida sul campo dell’ultima della classe nasconde tante insidie e in settimana Riolfo ha battuto sul tasto della concentrazione.