Domani alle 10.00 puntuali in Piazza Roma scatteranno le note dell’inno di Mameli, per dare il via all’appuntamento ormai fisso della prima domenica del mese con l’alzabandiera dell’Accademia militare. Protagonista del momento seguito sempre con passione dai cittadini, il Reggimento Allievi schierato di fronte alla facciata del Palazzo Ducale. Si tratta del primo appuntamento del nuovo anno. L’iniziativa è frutto di un accordo tra Comune e Accademia militare che dal 2017 hanno stabilito un appuntamento periodico con l’alzabandiera per la prima domenica del mese da ottobre a giugno. Nei mesi sono state centinaia le persone che hanno assistito alla cerimonia con il Reggimento Allievi schierato su tre blocchi, e quattro allievi che hanno issato le bandiere, quella italiana e quella dell’Unione europea, sui pennoni collocati in piazza, nei pressi di largo San Giorgio. L’iniziativa ha come obiettivo di contribuire a valorizzare la piazza cittadina ma anche di sottolineare il profondo legame tra la città e l’Accademia con un gesto simbolico.