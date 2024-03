Nel video le interviste a:

Dott. Antonio La Marca, Direttore di Ginecologia e Ostetricia

Caterina Politanò, Mamma di Lorenzo

Quattro maschietti e quattro femminucce: non c’è disparità di genere per quanto riguarda i nuovi nati al Policlinico nel giorno più particolare del 2024. Questi bambini e bambine sono nati infatti il 29 febbraio, giorno che compare in calendario una volta ogni quattro anni. Dal reparto di Ginecologia e Ostetricia i medici assicurano che nessuno ha dato peso al giorno: per ogni famiglia che ha dato il benvenuto a un nuovo nato, c’è stata solo una grande festa.

La possibilità di nascere il 29 febbraio è una su 1461. Tanto che solo lo 0,07% della popolazione nel mondo spegne le candeline in questa giornata. Tra i bambini che rientrano in questa bassissima percentuale, da ieri c’è anche il piccolo Lorenzo, che ha fatto la gioia di papà Mario, mamma Caterina e della sorellina Vania. Solo oggi, sta sorgendo il dubbio su quando fare la festa al bimbo, negli anni non bisestili; mamma e papà sono certi che, alla fine, il 29 febbraio per lui non sarà un problema.