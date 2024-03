Non ce l’ha fatta Arianna Giaroli, la 13enne di Carpi colpita giovedì 7 marzo da un cavallo, mentre si trovava al centro ippico “Il Vigneto” di San Martino in Rio, nel reggiano. La ragazzina è stata colpita all’improvviso dall’animale mentre lo stava accompagnando a mano. Un’altra allieva l’ha trovata a terra, incosciente, e ha lanciato l’allarme. Subito portata in elisoccorso all’Ospedale Maggiore di Parma, la 13enne è deceduta nel primo pomeriggio di ieri nel reparto di rianimazione di Parma, dove era giunta in condizioni disperate e con un enorme trauma cranico. La Procura di Reggio ha aperto un’inchiesta per fare luce sulla dinamica del tragico incidente.