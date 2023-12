Nel video, l’intervista a Piero Milani, Presidente centro fauna selvatica il pettirosso

Tra vin brulè per i genitori, cioccolata calda per i più piccini e il suono della cornamusa di sottofondo, al Centro Fauna Selvatica il Pettirosso è andata in scena la liberazione degli uccellini salvati e curati dai volontari. A riaprire le gabbie e rimettere in libertà i volatili, tra passeri, tordi, storni e pettirossi, sono stati decine e decine di bambini. Un’occasione per ringraziare, ma anche per tracciare un bilancio dell’attività del centro che, quest’anno, oltre al recupero di 5mila animali, non è mancata di intervenire a sostegno dei vicini territori colpiti dalla tragica alluvione di maggio.