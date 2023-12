Nel video le parole nel post-partita di Paolo Bianco, allenatore del Modena Calcio

Il Modena ospita il Cittadella per l’ultima gara allo Stadio Braglia del 2023. I veneti arrivano da cinque vittorie consecutive e si giocano contro i canarini uno scontro importante per la lotta alla zona playoff della Serie B.

PRIMO TEMPO

Partenza a razzo del Modena che dopo 3 minuti termina la striscia di clean sheet consecutivi del Cittadella, grazie al gol di Duca che si inserisce dopo un ottimo recupero palla a centrocampo. Dopo una prima fase molto aggressiva del Modena, che sfiora anche il raddoppio, i ritmi si abbassano e il Cittadella chiude meglio le linee difensive. Al 26′ arriva la prima occasione per i veneti, con Pandolfi che, lasciato da solo in area di rigore, prova a girare al volo il cross del compagno di squadra, ma spara alto sopra la traversa. Al 30′ il Cittadella grazie al grande lavoro in area di rigore di Cassano, che riesce ad eludere con una finta l’intervento dei difensori e poi a chiudere col mancino alle spalle di Gagno.

SECONDO TEMPO

Ad inizio ripresa cambio per il Modena, con Cotali che sostituisce Oukhadda. L’occasione più pericolosa della prima parte del secondo tempo ce l’ha il subentrato Luca Strizzolo, che viene servito intorno al 15′ della ripresa perfettamente da Manconi, che con l’esterno pesca l’attaccante solo in area; l’ex Perugia non è però abbastanza lucido e si fa bloccare da portiere e difesa dei veneti. Il Cittadella risponde poco dopo con il rasoterra insidioso di Carissoni, messo in corner da Gagno. La partita prosegue con meno azioni pericolose e più contrasti a centrocampo, con una gara sporca e poco emozionante dal punto di vista delle occasioni da gol. Entrambe le squadre provano ad attaccare, trovando però pochi spazi in fase offensiva. Un pareggio che lascia entrambe le squadre alla stessa posizione in zona playoff, in attesa delle novità dalla gara tra Palermo e Pisa.