Nel video l’intervista a Cristian Serpini, Allenatore Ac Carpi

Il Carpi versione casalinga continua a essere convincente. Contro l’Imolese arriva il terzo successo di fila con un 3-1 tutto deciso nel primo tempo che porta le firme di Cortesi, autore di due gol e un assist, e Saporetti, con una rete e due rifiniture per il compagno. Un successo che rimette i biancorossi in zona playoff e fa staccare i bolognesi, al quarto ko di fila. L’avvio del Carpi è devastante e in 7’ i biancorossi sono già sul 2-0 trascinati da un Cortesi immarcabile. Dopo 70 secondi il trequartista chiude sul secondo palo un triangolo lungo con Saporetti e firma il vantaggio, un paio di minuti e da una palla recuperata da Saporetti al limite arriva l’assist per il raddoppio di Cortesi. In mezzo su invito di Sall era stato Saporetti a mandare sul palo una palla comoda. L’Imolese stordita viene rianimata dalla dubbia decisione dell’arbitro Aloise di Lodi, che vede un mani in area di Sabattini che in realtà ha toccato di petto. Inutili le proteste e l’ex Raffini dal dischetto riapre la gara. Un gol che il Carpi accusa mentalmente e il guardiano 2006 Lorenzi deve distendersi due volte su Manes e Rizzi. Prima del riposo però arriva la terza magia di giornata di Cortesi, che a sinistra semina tre uomini e mette sul secondo palo una palla che Saporetti deve solo spingere in rete. Nella ripresa l’Imolese non riesce a essere pericolosa e sono biancorosse le occasioni migliori, ma Forapani in avvio si divora il 4-1 ,poi D’Orsi, Saporetti e Mandelli trovano un grande Adorni a dire di no.