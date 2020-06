I Centri Estivi dell’Emilia Romagna vanno verso la riapertura e la Regione conferma i bonus alle famiglie più svantaggiate per aiutarle a pagare le rette. È stato confermato lo stanziamento di sei milioni di euro per questi sussidi, provenienti dai fondi europei. Il sostegno economico andrà alle famiglie con figli dai tre ai 13 anni che frequentano i centri estivi aderenti al progetto e con un Isee entro i 28.000 euro. Il contributo verrà erogato nel limite di 84 euro a settimana, per un massimo di 4 settimane fino al raggiungimento dell’importo massimo di euro 336 per figlio. L’obiettivo è quello di promuovere l’accesso a servizi che favoriscono la conciliazione vita-lavoro nel periodo di sospensione estiva delle attività scolastiche ed educative e allo stesso tempo contribuire a qualificare e ampliare le opportunità di apprendimento e integrazione, mediante esperienze utili per bambini e ragazzi. A livello territoriale, i 6 milioni saranno ripartiti tra i Comuni capofila dei Distretti, in base al numero dei bambini residenti e in età compresa tra 3 e 13 anni: a Modena è previsto lo stanziamento di 1.000.316 euro.