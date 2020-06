Nel video l’intervista a Giovanni Odone, responsabile Settore Benessere

L’attività delle piscine Pergolesi di via Divisione Acqui riprende a tutto tondo adattandosi all’emergenza coronavirus, con regole precise e con una capienza massima in tutto l’impianto di circa 400 persone. Dopo aver riaperto l’area verde la settimana scorsa, da oggi i modenesi possono rientrare in vasca e tutto il personale delle Pergolesi è tornato in attività per corsi e spazi per il nuoto libero per la prima volta dopo il lock down dovuto al coronavirus. Un inizio “soft” che ha visto un moderato afflusso di persone, entrate ad orari precisi e su prenotazione, come vogliono le nuove prassi anti contagio, le quali prevedono anche la tracciabilità degli utenti. Una riapertura che, sottolinea il responsabile del settore benessere, dà a tutto il personale la sensazione di essere tornati sui banchi di scuola