Nel video le interviste a:

Maurizio Borsari, presidente della Fratellanza 1874

Stefano Ruggeri, dirigente Fratellanza 1874

Modena tornerà ad essere per un fine settimana di ottobre il centro dell’atletica italiana. La Fidal ha infatti scelto La Fratellanza per ospitare dopo l’estate la “Festa dell’Endurance”, una nuova manifestazione che, dopo il blocco delle gare per il Coronavirus che ha fatto saltare tutti gli appuntamenti primaverili, vedrà cimentarsi al Campo Scuola di Modena i migliori specialisti del mezzofondo e assegnerà i titoli tricolori sulle distanze di 1500, 5000, 10000 metri, 3000 siepi e 10 km di marcia. L’appuntamento dovrebbe essere per il weekend del 17-18 o 24-25 ottobre e verrà preceduto dagli Assoluti in programma a Padova dal 28 al 30 agosto che vedrà disputarsi tutte le gare di velocità fino agli 800 metri, i salti e i lanci