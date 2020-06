Nel video l’intervista a Catia Pedrini, presidente Modena Volley

Cita Vasco Rossi e va all’attacco Catia Pedrini, come ha abituato in questi anni di successi da numero di Modena Volley. In un’accorata conferenza stampa, al fianco della vice presidente Giulia Gabana, la presidentessa gialloblù conferma che il progetto va avanti nonostante la voragine economica che ha lasciato il Covid. La casella dei ricavi per la prossima stagione, spiega Padrini, è vuota, e per questo tutti i big, tranne Christenson, hanno salutato, con Zaytsev che da ultimo ha firmato per i russi del Kemerovo. Ma Modena ha ancora al suo fianco buona parte dei suoi sponsor. La squadra è quasi fatta, con il ritorno di Petric e gli arrivi di Lavia, Stankovic e Grebennikov, mentre manca un opposto. E per sostenere la squadra Modena Volley chiede un atto di fede ai tifosi, con una campagna abbonamenti scontata che partirà fra due settimane pur senza certezze sul via del prossimo campionato.