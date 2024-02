Ancora un’aggressione alla Polizia Penitenziaria. Questa volta è successo nell’istituto di Castelfranco Emilia dove un internato ha scagliato uno sgabello contro un ispettore che è stato colpito alle gambe. Sottoposte alle cure mediche ha ricevuto una prognosi di quattro giorni.

Al momento – affermano Giovanni Battista Durante, segretario generale aggiunto del Sappe e Francesco Campobasso, segretario nazionale – nell’istituto di Castelfranco sono presenti 54 internati, un numero elevato per la capacità gestionale della struttura, anche in relazione al personale presente. Inoltre, mancano figure specializzate, come medici e psicologi.