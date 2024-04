Nel video l’intervista a Cristian Serpini, allenatore Ac Carpi

Difficilmente, dopo il disastro della gara di andata persa a Castelmaggiore, il Carpi prenderà sotto gamba la sfida di domani col Progresso. Alle 15 al “Cabassi” arrivano i bolognesi in piena zona playout, ma specializzati nel fare punti con le prime della classe, ben 16 sui 32 totali. Un esame di maturità delicato per la capolista. Sarà un turno delicato, col Ravenna a -2 che riceve nel derby il Forlì terzo e con gli occhi puntati sulla Pistoiese, che dopo l’arresto del proprio patron potrebbe non presentarsi a Lodi col Fanfulla, prima tappa di una possibile esclusione dal campionato che potrebbe sconvolgere la classifica. Ma Serpini pensa solo alla sua squadra. I problemi di formazione sono dietro, dove oltre a Rossini mancherà anche Verza, con Tcheuna pronto a tornare titolare a destra. In attacco da valutare Cortesi colpito dalla febbre, mentre Sall e Arrondini si giocano la maglia al fianco di Saporetti.