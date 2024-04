Tutte in campo, domani pomeriggio, le sei squadre del gironcino dei playoff per il 5° posto.

Il Modena Volley debutta al “PalaPanini” contro Cisterna (inizio ore 18), ma in precedenza scendono in campo Piacenza e Verona (ore 16) e Padova contro Civitanova Marche (ore 17).

Come ha dimostrato, proprio a Civitanova, la netta sconfitta di Modena, le squadre che hanno disputato i tiratissimi playoff scudetto sono le più forte e le favorite per vincere questo girone, arrivare al 5° posto e qualificarsi per la Challenge Cup dell’anno prossimo: stiamo parlando proprio di Piacenza e Civitanova.

Il Modena Volley prova a giocarsela fino alla fine, ma ha già un ritardo di 3 punti.

Il sestetto di Alberto Giuliani tenterà il riscatto contro Cisterna, avversaria affrontata diverse volte nelle ultime settimane e sempre sconfitta, anche nel torneo di Dubai.

Sulla carta e, forse, anche sul parquet non dovrebbe esserci partita, ma Bruno e compagni avranno bisogno di giocare a ben altro livello rispetto alla gara nelle Marche di giovedi.

Nonostante non siano escluse sorprese dell’ultimo minuto, Giuliani dovrebbe ancora affidarsi alla diagonale Bruno-Davyskiba, Juantorena-Sapozkhov di banda, Brehme-Rinaldi centrali, Federici libero.

C’è curiosità anche per vedere l’afflusso dei tifosi al “PalaPanini”, che non sarà certo quello delle grandi occasioni.

Sarà, in ogni caso, la penultima partita della stagione a “PalaPanini”: l’ultima sarà domenica prossima contro Padova.