Nel video l’intervista a Riccardo Motta, Direttore Sportivo Ac Carpi

Quanto vale Carpi-Ravenna? E’ la domanda d’obbligo quando a 7 giornate dalla fine prima e seconda della classe si affrontano nello scontro diretto. Domenica la capolista a +1 sui biancorossi verrà al “Cabassi” per mettere in palio il proprio primato, ma per il ds biancorosso Riccardo Motta non sarà una gara decisiva per la corsa alla Lega Pro.

Le due squadre arrivano alla super sfida da percorsi differenti: i biancorossi dopo aver rimontato 10 punti ai rivali in 2 mesi, i giallorossi di Gadda dopo aver guidato in vetta la classifica da inizio stagione.

Basta girare per Carpi per capire l’atmosfera che si respira, con gli striscioni dei tifosi appesi per invitare la gente a riempire lo stadio e un entusiasmo contagioso che il gruppo di Serpini è riuscito a ricreare dopo il momento difficile.