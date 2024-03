Con questo annuncio in formato mini (4 secondi di video), che avrebbe meritato sicuramente maggior risalto e enfasi, il Modena Volley gestione-Gabana azzecca finalmente una scelta giusta: la conferma di Alberto Giuliani sulla panchina della squadra in maglia gialla per le prossime due stagioni.

Una decisione apprezzata e apprezzabile anche per i tempi in cui è stata comunicata: alla vigilia di gara3 dei playoff scudetto, partita che potrebbe probabilmente anche essere l’ultima della stagione.

Come dire: anche se saremo eliminati dai playoff, ci teniamo stretti stretti coach Giuliani.

E, al tempo stesso, è un’ulteriore spinta e incentivo alla squadra, verso la partita più importante dell’anno, domenica a Cuneo.

Il Modena Volley riparte, dunque, con una certezza in più. Giuliani – arrivato a fine gennaio – ha saputo farsi apprezzare in questi nemmeno 50 giorni: per i miglioramenti al gioco, per i risultati e per un clima finalmente più disteso, nonostante tutto.

Del resto, non si vincono tre scudetti in carriera – come Giuliani – per puro caso…

E non è un caso, però, neppure la vittoria del Trentino Volley, ieri sera in Champions League: 3-1 a Civitanova Marche, nella semifinale d’andata, da difendere la prossima settimana.

Ma, prima, in mezzo, c’è un Modena Volley che venderà cara la pelle….