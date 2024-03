Nel video le interviste a:

Mario Campo, Titolare Ristorante Cirisiamo

Maddalena Bonura, Titolare Ristorante Cirisiamo

Stava aspettando l’autobus per andare a San Damaso, al ristorante Cirisiamo, dove lavora da cinque anni. Per questo Idrissa Diallo si trovava davanti al teatro Storchi quando i Carabinieri gli hanno chiesto i documenti. Regolare sul territorio italiano, Diallo stava aspettando, da quanto racconta, il rinnovo del permesso. Il 23enne è arrivato in Italia a bordo di un barcone sette anni fa e ha subito cercato lavoro. A dargli un impiego e ad aiutarlo nell’integrazione così come in questo momento delicato, sono stati i titolari dello stesso ristorante. I titolari e i dipendenti del Cirisiamo sono per Idrissa come una seconda famiglia. Il 23enne ha iniziato dal basso, come lavapiatti. Adesso è diventato aiuto cuoco, specializzato nella preparazione dei secondi. Chi lo conosce lo descrive come un ragazzo timido e che prende seriamente il proprio lavoro. Quando ieri non si è presentato al lavoro tutti avevano pensato che qualcosa fosse andato storto