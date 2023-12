Nel video l’intervista a Andrea Mandelli, Centrocampista Ac Carpi

Il netto 3-1 sull’Imolese ha rimesso il Carpi sulla strada giusta dopo l’incredibile sconfitta di Forlì. Un successo che ha permesso ai biancorossi di rispondere alla capolista Ravenna, sempre a +6, avvicinare il 2° posto del San Marino ora distante 3 punti e agganciare Pistoiese e Lentigione. Ma per fare il salto di qualità, come spiega Andrea Mandelli, la squadra di Serpini deve ritrovare anche fuori casa i numeri convincenti del “Cabassi”.

Con l’Imolese ha debuttato in difesa Gianluca Zucchini, autore di una prova convincente al fianco di Calanca: un compagno di squadra che Mandelli conosce bene avendolo avuto per 6 mesi al fianco l’anno scorso con la maglia del Desenzano.

I biancorossi hanno già ripreso ad allenarsi per preparare l’ultima gara del 2023 e del girone di andata, mercoledì alle 14,30 sul campo del Certaldo. I toscani pareggiando ad Agliana hanno lasciato l’ultimo posto in classifica e in casa hanno conquistato tutte e 3 le vittorie stagionali, fermando due settimane fa anche la capolista Ravenna sullo 0-0. In casa biancorossa pronto il rientro dal 1’ di Cecotti in difesa, a caccia di un successo fondamentale per proseguire la rincorsa al primato.