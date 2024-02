Un nuovo incidente è occorso questa mattina alle 11.55 tra due autoarticolati, al km 308 in direzione nord in comune di Campogalliano. L’autista del mezzo che ha tamponato è stato estratto dalle lamiere e affidato ai sanitari giunti sul posto ma purtroppo non è stato possibile salvarlo per i traumi subiti. Sul posto squadre VF da Modena e autogru, polizia stradale, 118 ed eliambulanza.