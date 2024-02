Nel video, l’intervista ad Antonio Palumbo, centrocampista Modena

Una giornata di campionato assolutamente positiva, alla fine, per il Modena, quella appena trascorsa. Sembrava essersi messa molto male a Genova, con la Sampdoria, sotto di due gol, ma il pareggio (2-2) recuperato con caparbietà e gioco ha trasmesso grande positività a tutto l’ambiente. Altri risultati, come il pareggio subito in extremis da Reggiana e Cosenza, contro le rispettive avversarie Feralpisalò e Pisa, ha evitato l’ingorgo in zona playoff, con Modena e Brescia, finora, al di sopra delle parti, in lizza per l’ottavo posto.

Per continuare la corsa, i gialli di mister Bianco dovranno comunque battere proprio il Cosenza, sabato (alle ore 14) al Braglia. Ma dovranno farlo senza uno dei loro uomini-faro: Antonio Palumbo, squalificato. Poche parole, molti fatti. Con la ripresa degli allenamenti, prevista per domani, Bianco attende buone nuove dall’infermeria, un po’ troppo affollata: in realtà, l’unico che potrebbe recuperare sembra Strizzolo, alle prese con un problema muscolare alla coscia destra, mentre restano improbabili i rientri di Duca, Oukhadda, Manconi e del neoacquisto Guarino. Strizzolo, se sta bene, sarebbe un’alternativa a Gliozzi: l’attaccante scambiato con Bonfanti con il Pisa non è ancora entrato negli ingranaggi del gioco del Modena e, dunque, Bianco potrebbe anche pensare a far giocare dall’inizio proprio Strizzolo, smanioso di riscatto, al fianco di Abiuso. A rimpiazzare lo squalificato Palumbo, invece, dovrebbe essere Magnino. Per il resto, formazione confermata, con il 3-5-2, compreso Seculin in porta (e Gagno ancora in panca) .