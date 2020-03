Intervista a:

– dottor Lucio Brugioni, responsabile Covid Room Policlinico

– dottor Giovanni Pinelli, coordinatore Covid Room Baggiovara

– Maddalena Santangelo, direzione sanitaria

Tra i numeri relativi al Covid-19, i cui contagi paiono non diminuire, c’è anche qualche dato che fa ben sperare. L’Azienda Ospedaliero Universitaria di Modena ha reso noto di aver dimesso 16 pazienti ricoverati perché positivi al virus. Segno che dalla malattia si può guarire. Nei giorni scorsi inoltre è stata attivata una Covid Room, per dare manforte alle Malattie Infettive, alla Pneumologia e alla Terapia Intensiva.

Molti cittadini hanno voluto far sentire la loro vicinanza a medici, infermieri e operatori sanitari che in questi giorni stanno compiendo sforzi disumani. Anche l’Azienda Ospedaliero Universitaria ha pensato a loro: da venerdì scorso infatti è stata attivata una specifica attività di consulenza e supporto psicologico, gestito anche a distanza, rivolto a tutti i dipendenti che necessitano di sostegno in un periodo di attività intensa.

Sta assumendo importanza il capitolo Tocilizumab, il farmaco immunodepressore, già in uso specialmente per il trattamento dell’artrite reumatoide e dell’artrite idiopatica giovanile sistemica, che, dai primi 20 risultati analizzati, pare consentire di abbassare la carica virale del Covid-19.