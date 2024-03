Modena e Feralpisalò si affrontano per la prima volta al Braglia in Serie B. I canarini devono vincere per dare una spinta alla loro lotta per l’ottavo posto. Feralpisalò a caccia di punti salvezza, dopo 4 sconfitte nelle ultime 5 gare.

PRIMO TEMPO

Al 5′ il quinto centro stagionale di Abiuso permette al Modena di segnare il gol del vantaggio, aprendo la partita subito come successo nella gara di andata. L’attaccante bravissimo a sfruttare la spizzata di Ponsi sul calcio d’angolo, battendo Pizzignacco di testa. Il baby bomber dei gialli sfiora il raddoppio al 20′, con una botta a fil di palo di destro, dopo un altro ottimo assist di Ponsi, bravo e aggressivo nel recupero palla a centrocampo. Nel momento migliore dei canarini, le Feralpi sfiora l’1-1, con Letizia che sbaglia clamorosamente il gol sul passaggio rasoterra dalla sinistra, non sfruttato dall’ex Benevento, solo in area e con la porta praticamente sguarnita. Al 35′ pareggio a sorpresa della Feralpisalò con la rete da urlo del numero 10 Di Molfetta, al primo centro stagionale. Subito dopo i gialli hanno l’occasione per tornare subito in vantaggio, ma Pizzignacco si oppone su una deviazione insidiosa all’interno dell’area piccola. Polemiche nel finale per un rigore revocato, con l’aiuto del VAR, dopo un contrasto su Gliozzi in area. Ma l’episodio decisivo arriva nei minuti di recupero con il rigore assegnato, sempre dopo il check del VAR, alla Feralpisalò per un tocco di mano di Ponsi. Penalty trasformato dal croato Butic, al quinto centro stagionale. Ospiti clamorosamente in vantaggio dopo il primo tempo.

SECONDO TEMPO

La prima vera chance del secondo tempo arriva sui piedi di Gerli, che in area di rigore impegna Pizzignacco con una botta centrale ma potente. Altro rigore, questa volta senza VAR e per il Modena, per un fallo del numero 11 Dubickas, appena entrato, su Bozhanaj, bravo ad ingannare l’avversario con la sua finta. Dagli undici metri trasforma il penalty Palumbo, freddo come sempre dal dischetto. Poco dopo clamoroso palo della Feralpi su calcio piazzato, con il colpo di testa pericolosissimo del neoentrato La Mantia; sulla ribattuta insidioso anche il tentativo di Felici, deviato in corner. Altro episodio prima del 30′ del secondo tempo, con il rigore inizialmente assegnato alla Feralpi per un contrasto in area tra Pilati e Gerli; anche in questo caso il VAR cancella la decisione dell’arbitro Volpi. In questa fase di gara meglio gli ospiti, che sfiorano il 3-2 con il rasoterra di Kourfalidis, salvato sulla linea da Zaro. E alla fine la Feralpisalò trova il gol del sorpasso, con un altro calcio di rigore, per una gomitata in area di Oukhadda su Zennaro. Penalty trasformato al 91′ da La Mantia questa volta, al quinto centro stagionale. Un altro finale di gara drammatico per il Modena, che, dopo questa sconfitta, scivola al nono post, fuori dalla zona playoff.