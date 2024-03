Nel video le interviste a:

Guido Silvestri, Autore “Lupo Alberto”

Daniele De Luigi, Curatore Fondazione Modena Arti Visive

Tempo di inaugurazioni primaverili per la Fondazione Modena Arti Visive. Nel calendario in programma, uno dei protagonisti sarà il celebre fumetto “Lupo Alberto”, con la mostra “Zitt! Zitt!” al Museo della Figurina dedicata ai 50 anni del personaggio nato in terra modenese dalla matita di Guido Silvestri, meglio conosciuto come Silver. Un eroe perfetto, perché simpatico, buono, ma anche un po’ sfortunato e insicuro: così viene descritto Lupo Alberto, il cui periodico ha superato i 440 numeri. Nella rassegna spazio anche a sette artisti italiani emergenti, coinvolti nel progetto “Corrispondenze”, che avrà come obiettivo la produzione di un’opera inedita a partire dal confronto con le importanti collezioni di fotografie custodite nella sede di Fondazione Modena Arti Visive. Gli elaborati di Silvia Bigi, Federico Clavarino, Teresa Giannico, Orecchie d’Asino, The Couple, Vaste Programme e Alba Zari entreranno a far parte della Collezione Galleria Civica del Comune di Modena.