Nel video le interviste a:

Tamara Calzolari, Assessora a Sanità e Sociale

Alberto Bellelli, Sindaco Carpi

Gianluca Gualdi, Presidente Coopernuoto

Da oggi sarà possibile anche per i portatori di disabilità fisica utilizzare le corsie delle piscine comunali di Carpi. La struttura sportiva può così contare su ausili speciali, grazie alla realizzazione di uno degli interventi messi in atto dall’amministrazione comunale all’interno del programma di ambito territoriale per l’inclusione di persone con disabilità nel distretto di Carpi. Un investimento di oltre 10mila euro grazie ad un finanziamento regionale che avrà positive ricadute anche sugli operatori abilitati a seguire la persona disabile. Lo scopo oltre ovviamente a stimolare il benessere fisico della persona, aiuta anche quello psicologico e incentiva l’integrazione sociale.