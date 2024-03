Dopo il trasferimento nel piacentino per il carabiniere del Radiomobile di Modena, filmato mentre colpisce con pugni o schiaffi due arrestati in due distinte occasioni a distanza di un anno l’una dall’altra, e ad altro incarico il collega che era con lui in servizio nel primo filmato circolato in rete (quello che ha visto coinvolto il 23enne Idrissa Diallo), la vicenda ha già fatto scattare altri due provvedimenti. Questa volta si tratta del comandante della compagnia dei Carabinieri e il comandante del nucleo operativo radiomobile di Modena, i due ufficiali da cui dipende il militare finito sotto inchiesta, per i quali è stato disposto il trasferimento in un’altra sede. Trasferimento che non avrà effetto immediato, ma scatterà nel corso delle prossime settimane, per garantire – secondo quanto fatto sapere dal Comando Generale – una maggiore trasparenza amministrativa, ripristinare la serenità nel reparto e per tutelare al meglio gli interessi degli stessi ufficiali. Nessun provvedimento, invece, è stato preso per il comandante provinciale, che verrà trasferito entro l’autunno ma come già deciso da tempo nel normale avvicendamento a livello nazionale degli ufficiali.