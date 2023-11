La Polizia di Stato di Carpi ha arrestato un cittadino italiano di 22 anni, per cui è stata disposta la misura dei domiciliari, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, e ha denunciato poi in stato di libertà il fratello 17enne per il reato di porto d’armi od oggetti atti a offendere. Il 17enne ha consegnato spontaneamente agli agenti 7,5 grammi di marijuana e durante il controllo è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico. Sono stati poi sequestrati oltre 2,5 kg di hashish e oltre 9,6 kg di marijuana insieme alla somma in contanti di €3305.