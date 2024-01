Mercoledì pomeriggio un 17enne viene accoltellato a bordo della corriera Modena-Pavullo. È stato operato, ora sta meglio ed è stato dimesso dalla terapia intensiva, anche se lo choc è ancora tanto. Ma la scia di paura e di violenza non si ferma qua. Ieri pomeriggio, una nuova un’aggressione si è verificata a bordo di un autobus della linea 1 “Marinuzzi”. La vittima, questa volta, è una ragazza, anche lei di 17 anni. La giovane è da poco uscita da scuola e si stava dirigendo verso casa, quando, una volta preso posto a bordo, qualcun altro le chiede insistentemente di spostarsi: viene così accerchiata da un gruppetto di ragazzini suoi coetanei, con aria aggressiva. E’ evidente che qualcosa non vada. E la giovane se ne accorge. Fino a quando una ragazza non ha iniziato a metterle le mani addosso, gettandola a terra, strappandole una ciocca di capelli, graffiandole il volto. Fino a strapparle addirittura le unghie finte, facendole così sanguinare una mano. Da lì scoppia il caos. L’autista, attirato dalle grida dei presenti, ha fermato immediatamente la corsa, prendendo in mano la situazione. La ragazza, in evidente stato di shock, è stata raggiunta dai suoi genitori che l’hanno accompagnata in Pronto Soccorso. Questa mattina, è scattata la denuncia in Questura, per cercare di risalire agli aggressori, anche attraverso le riprese delle telecamere di sorveglianza. Una situazione che sta sfuggendo di mano e per questo l’allarme resta alto. L’ennesimo episodio, che si aggiunge ad altri già noti alla cronaca e che hanno sempre per protagonisti minorenni, dove la violenza fa loro da padrona e la paura per i tanti pendolari continua a essere tanta. Troppa.