La società di valutazione del credito Fitch ha confermato il rating assicurativo di livello investment grade tripla B attribuito lo scorso anno ad Assicuratrice Milanese. Una stima, per la Compagnia assicurativa modenese specializzata in polizze per i professionisti della sanità, che appare tanto più significativa alla luce della grave crisi economica e finanziaria in corso, innescata dal diffondersi dell’epidemia COVID-19, che come noto ha indotto Fitch a svalutare lo Stato Italiano e tutte le altre compagnie assicurative coperte dall’agenzia. Nel suo comunicato Fitch sottolinea in particolare la tenuta del profilo di business di Assicuratrice Milanese anche in questa difficile fase, l’ulteriore riduzione del profilo di rischio degli investimenti e la solidità patrimoniale della Compagnia. Con riguardo a quest’ultimo aspetto, l’Agenzia evidenzia che il profilo patrimoniale di Assicuratrice Milanese rimane “estremamente resistente” anche all’esito dello stress test effettuato per valutare i potenziali impatti dell’epidemia.