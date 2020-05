Sono rimaste 6.001 persone positive al Coronavirus in Emilia Romagna, meno 298 rispetto a ieri. 56 i nuovi casi riscontrati oggi, 10 nella provincia di Modena, 7 a Piacenza e a Parma, 9 a Reggio Emilia, 12 a Bologna (unica provincia in doppia cifra insieme a Modena), uno solo a Ferrara e 10 complessivi in tutta la Romagna. In netto calo il numero dei decessi. Oggi ne sono stati contati 13 in tutta la Regione, 9 uomini e 4 donne, 2 di loro erano residenti nel nostro territorio. Le persone uscite dalla malattia nelle ultime 24 ore sono state 341 e ora i guariti totali hanno superato le 17mila unità a fronte di oltre 27 casi riscontrati dall’inizio dell’epidemia. Più di 15mila le persone risultate negative al doppio tampone. Nell’ultima settimana si effettuano di media fra i 4 e 5mila tamponi, numeri che nelle intenzioni della Regione dovranno crescere soprattutto in vista dell’allentamento delle misure restrittive di lunedì. Il virus appare in netta ritirata ma man mano che i cittadini torneranno ad una vita quasi normale, per scongiurarne il ritorno servirà continuare e aumentare la campagna di test. Intanto oggi i pazienti in terapia intensiva sono calati di altre 8 unità e ne rimangono 114. Quelli ricoverati negli altri reparti Covid sono 763, 98 in meno rispetto a ieri.