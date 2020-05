Nel video l’intervista a Sergio Venturi, ex commissario ad acta emergenza Coroanvirus

L’ultimo giorno del mandato di Sergio Venturi da commissario straordinario per l’emergenza fotografa una situazione ormai stazionaria per l’Emilia Romagna sul fronte del contagio da qualche settimana. Sono infatti 121 i nuovi casi, 10 in più rispetto a ieri, ma il trend resta a ribasso durante questa primo assaggio di fase-2, visto che la settimana era iniziata con +159. I decessi in regione sono stati 30 ieri, 16 uomini e 14 donne, ma è sempre il dato delle guarigioni che fa spendere il sorriso più importante: sono altri 420 gli emiliano romagnoli che hanno sconfitto il virus, per un totale di 15.491, con un calo dei casi attivi di 329 unità e un differenziale fra guariti complessivi e malati effettivi di 8.090, sempre fra i più alti in tutta Italia. Scendono ancora i pazienti in terapia intensiva, 8 in meno di ieri, e quelli negli altri reparti (-76). E i dati di Modena, seppur tornati in doppia cifra dopo i 6 e 7 degli ultimi due giorni, restano sempre ampiamente sotto controllo, con 13 nuovi positivi e 5 persone decedute. In chiusura del suo mandato, Venturi ha speso parole di ringraziamento per tutti, dal governatore Bonaccini fino all’ultimo dei suoi “telespettatori” e ai famigliari, ma ha voluto ricordare anche le due parole chiave della fase-2, responsabilità e rispetto, da tenere alte di qui in avanti.