Non ha accettato la fine della relazione durata 4 anni ed ha cominciato a perseguitare la sua ex convivente 42enne con centinaia di messaggi su Facebook e numerose lettere dattiloscritte con esplicite minacce, lasciate nella cassetta della posta e anche sul parabrezza dell’auto del nuovo compagno 41enne della donna. I Carabinieri di Serramazzoni nella mattina del 5 maggio hanno tratto in arresto per atti persecutori un 75enne del luogo, che dopo aver depositato di notte nella cassetta l’ennesima lettera di minaccia presso l’abitazione della donna, il mattino seguente è stato colto in flagrante dai militari mentre si recava a verificare che la lettera fosse stata ritirata dalla ex convivente. A seguito dell’arresto è stata perquisita anche la casa dell’uomo, dove sono stati sequestrati un computer, due smartphone, altre lettere dattiloscritte di minacce già pronte per la consegna oltre a 3 litri di Acido Solforico e Acido Citrico trovati nella rimessa. Il 7 maggio è stato convalidato l’arresto davanti al GIP del Tribunale di Modena: per l’uomo ora vige il divieto di avvicinamento alla ex convivente e al suo nuovo compagno e di comunicare con gli stessi.