E’ online da oggi, giorno dedicato alle vittime del terrorismo, il progetto interattivo di legalità che l’Istituto comprensivo 3 di Modena ha dedicato a chi ha sacrificato la propria vita per lo Stato. Il progetto multimediale “Idea Cinema 3” delle scuole Mattarella, Rodari e King, è stato ideato dal regista Milo Adami assieme al dirigente dell’Ic3 Daniele Barca e con la collaborazione dei docenti, e ha coinvolto otto classi per sette mesi. Affiancati da professionisti dell’immagine e del suono, i ragazzi hanno imparato i rudimenti del cinema e hanno prodotto una serie di video caricati sul web: i filmati raccontano le esplorazioni urbane e alcuni aneddoti, estrapolati dalle vite delle vittime della mafia e del terrorismo alle quali sono intitolate le strade limitrofe alla scuola Piersanti Mattarella. Proprio l’ex presidente della Regione Sicilia, scomparso nel 1980 così come Bachelet, è uno dei protagonisti del lavoro studentesco che declina approfondimenti anche a Giovanni Falcone, Paolo Borsellino, Rocco Chinnici, Carlo Casalegno, Guido Galli, Mauro Rostagno, Pio La Torre, Cesare Terranova e Walter Tobagi. Oltre ai video nelle vie di Modena intitolate alle vittime sono state installate targhe progettate dai ragazzi che riportano un “qr code” collegato al filmato corrispondente. Per attivare il “qr code”, basterà inquadrarlo con la fotocamera dello smartphone o del tablet per aprire il collegamento che rimanda al contenuto multimediale online.