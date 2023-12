Avrebbe colpito il compagno della sua vicina di casa con due fendenti inferti con un coltello a serramanico: uno alla coscia, l’altro al collo. Una ferita, quest’ultima, di circa 10 cm che ha reso urgente l’intervento del 118. La Polizia di Stato, immediatamente allertata, ha tratto in arresto una cittadina italiana di 53 anni gravemente indiziata del reato di tentato omicidio. Il tutto è accaduto alle 22,45 di ieri sera, in via Fucini. La vittima è un 32enne tunisino, compagno della vicina di casa della donna arrestata. L’aggressione sarebbe scaturita proprio da futili liti condominiali. Pare che le prime tensioni siano avvenute all’interno del palazzo. Una volta in strada, il battibecco tra il tunisino e la 53enne sarebbe esploso nuovamente. E’ qui che la donna avrebbe estratto il coltello a serramanico e si sarebbe scagliata contro il giovane, ferendolo gravemente. Quando la Polizia è arrivata sul posto, l’ha trovato di fronte al suo appartamento con i vestiti ancora sporchi di sangue. Nella sua abitazione sono stati rinvenuti due coltelli a serramanico con sopra tracce ematiche. Gravemente indiziata del reato di tentato omicidio, per lei sono scattate le manette. Il ferito è stato trasportato al Policlinico, dove è stato sottoposto a un lungo intervento chirurgico. Nel primo pomeriggio di oggi il pubblico ministero ha proceduto all’interrogatorio dell’arrestata all’esito del quale la donna è stata associata alla casa circondariale di Modena, a disposizione del giudice per le indagini preliminari per l’udienza di convalida.