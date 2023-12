Continuava a violare l’obbligo di avvicinamento alla persona offesa e per questo un uomo è stato tratto in arresto dai Carabinieri di Pavullo in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari. L’interessato, già sottoposto a divieto di avvicinamento lo scorso 6 novembre, è stato arrestato in flagranza di reato il 12 dello stesso mese. Nonostante la misura, infatti, continuava a perseguitare la vittima sia telefonicamente che di persona. Le segnalazioni all’Autorità Giudiziaria hanno fatto scattare l’arresto