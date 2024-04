È stata fissata l’11 settembre del 2024 l’udienza finale del processo per il duplice femminicidio di Castelfranco Emilia, che vede alla sbarra il reo confesso Salvatore Montefusco per aver ucciso, a colpi di fucile, Gabriela e Renata Trandafir, rispettivamente la moglie e la figlia di lei. Nel corso dell’udienza di questa mattina è stata fissata la data probabilmente decisiva del processo. In questo lasso di tempo un ruolo rilevante lo giocheranno i cellulari delle vittime. Uno di questi, il modello più vecchio, un Iphone 7 plus, è stato aperto e la copia dei dati in esso contenuti sarà da domani accessibile a tutte le parti coinvolte nel processo. Si tratta di un dispositivo secondario, che utilizzava Gabriela per registrare e mantenere materiale e informazioni e che potrebbe contenere elementi utili per avere contezza dei maltrattamenti avvenuti all’interno della villa di via Casona prima del duplice femminicidio del 13 giugno del 2022. Nel lasso di tempo che separa l’udienza di oggi a quella dell’11 settembre, si tenterà con il medesimo scopo di avere accesso ai dati contenuti in altri due telefoni, quelli regolarmente usati dalle due vittime. Si tratta di Iphone più recenti, il cui accesso, senza il pin, è molto più difficile.