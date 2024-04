I Carabinieri della Stazione di Modena Principale hanno arrestato un uomo 36enne, di origini albanesi, colto nella flagranza del reato di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari dell’arma modenese, impegnati nella giornata di ieri in un controllo serale della circolazione stradale in questa strada Barchetta, intimavano l’alt al conducente di un veicolo per la verifica della regolarità dei documenti di guida. Durante l’espletamento di tale verifica, l’uomo palesava un insolito quanto ingiustificato nervosismo, cosa che induceva gli operanti ad approfondire il controllo. Perquisito il mezzo, celati al suo interno venivano rinvenuti più involucri di sostanza stupefacente del tipo “cocaina”, per un peso complessivo di gr. 500 circa, oltre a somma contante di denaro pari ad euro 420 composta da svariate banconote di diverso taglio. L’interessato veniva così tratto in arresto per la commissione del reato di cui in premessa, mentre droga e denaro venivano sequestrati. Lo stesso veniva condotto al carcere di Modena a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.