ll 19 aprile piazza Matteotti a Modena diventerà il cuore di una protesta per lo sciopero globale per il clima. Organizzato da Fridays For Future, l’evento avrà un principale un obiettivo: sensibilizzare sull’urgente necessità di azione per affrontare la crisi climatica. Durante il presidio, che si svolgerà dalle 17.00 alle 19.00, i partecipanti esprimeranno il loro sostegno per il clima e la transizione ecologica, oltre a richiedere il cessate il fuoco a Gaza e la fine di tutte le guerre. I cartelli colorati, gli slogan incisivi e la determinazione nell’esprimere le proprie preoccupazioni renderanno evidente l’entusiasmo e l’impegno della comunità modenese per un futuro sostenibile.