Intervista a:

– dott. Andrea Marudi, Ospedale Policlinico

– Ambra Pivetti, Infermiera reparto terapia intensiva Ospedale Baggiovara

– Francesco Preziosi, Infermiera reparto terapia intensiva Ospedale Baggiovara

Da mesi sono in lotta contro il Coronavirus, sottoposti a turni massacranti ma disposti a sacrificarsi per il bene dei malati. Parliamo di medici e infermieri che lavorano instancabilmente nei reparti di terapia intensiva degli ospedali modenesi. Ci hanno raccontato come operano in questi mesi di emergenza da Covid-19, sia in corsia ma anche nella relazione con i parenti dei pazienti ricoverati in ospedale che chiaramente non possono fare visita ai malati.