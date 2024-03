Nel pomeriggio di ieri, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Modena, sono intervenuti presso un centro commerciale delle città, ove era stato fermato da un addetto alla sorveglianza, un uomo 47enne che aveva tentato di asportare alcune bottiglie di vino. Nel corso delle procedure di identificazione, l’uomo, che deteneva anche dei documenti di identità risultati rubati, risultava colpito da un provvedimento restrittivo emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Bologna, dovendo scontare la pena di reclusione di mesi 8 poiché condannato per il reato di evasione, commesso in Modena nel maggio 2021. La persona è stata arrestata e condotta presso la Casa Circondariale di Modena Sant’Anna per l’espiazione della pena. L’interessato è stato anche denunciato per i reati di tentato furto e ricettazione.