Dopo Modena che aveva già iniziato un mese fa, da domani il tampone in modalità “drive-through” sarà effettuato anche ai cittadini e agli operatori sanitari dell’area di Carpi e Mirandola. Con una media di 1 tampone ogni 3-5 minuti, il “drive-through” consente di aumentare il numero di test giornalieri e al contempo di razionalizzare sia l’utilizzo delle risorse professionali sia quello dei dispositivi di protezione. L’area individuata per eseguire i test si trova nei pressi della sede della Medicina dello Sport di Carpi. A Modena il test drive-through era stato inaugurato lo scorso 18 marzo a partire dagli operatori sanitari per essere esteso dopo pochi giorni anche ai cittadini. Al momento nella postazione di Modena si effettuano circa 150 tamponi giornalieri. E da domani anche alcuni cittadini dell’area nord della provincia, che non presentano sintomi rilevanti, verranno quindi contattati dall’Ausl per effettuare il test a bordo della propria auto. Se si è convocati non è possibile fare soste durante il tragitto e bisogna presentarsi possibilmente senza accompagnatore e muniti di mascherina.