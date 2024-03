La Prefetta Alessandra Camporota dopo l’ultimo incontro del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica annuncia il reintegro della dotazione di 32 militari per il progetto “Strade sicure”. Dai primi di aprile, infatti, con l’arrivo di 17 uomini, viene ripristinata la dotazione di 32 militari in servizio in città, precedentemente dimezzati. Secondo l’amministrazione, con il contingente di nuovo al completo sarà possibile ripristinare i controlli nella zona del Novisad e dell’autostazione, anche su più turni durante la giornata