E’ stato notificato ieri il provvedimento del Questore di Modena al presidente di un’associazione culturale che gestisce un circolo privato nella zona industriale di via Regina Pacis a Sassuolo. Il provvedimento, della durata di 15 giorni, è stato emesso perché nel corso di vari controlli è stato accertato che l’associazione operava come un vero e proprio pubblico esercizio al pari di un qualsiasi locale aperto al pubblico e allo stesso tempo in assenza delle autorizzazioni necessarie. Inoltre nel locale erano stati identificati numerosi giovani provenienti anche da altre province con precedenti penali e di polizia