Nel video le interviste a:

– Tamara Calzolari, Assessora al Sociale Comune di Carpi

– Stefania Ascari, Direttrice Distretto Asl Carpi

Con la consapevolezza che l’invecchiamento della popolazione porta tanti cittadini a sviluppare problematiche di assistenza e testato il forte gradimento da parte della popolazione, l’Unione Terre d’Argine ha presentato il piano di rafforzamento degli strumenti per il sostegno alla domiciliarità dei fragili, con ulteriori 300 mila euro. Un progetto già avviato nel 2021, poi prolungato a step per il 2022 e 2023 considerando anche che i numeri di pazienti fragili è in netta crescita. Dal 2019 al 2023 si è passati sul territorio dell’Unione, dalle 13.500 richieste di accesso alle circa 15.500. 5000 circa le famiglie interessate, erano 2000 nel 2019.

Nel corso del 2023 il percorso di dimissione protetta ha raggiunto quasi 1000 persone. Gli infermieri di comunità hanno eseguito oltre 11000 interventi sul territorio. Particolarmente gradita la modalità “Boccate d’Aria” che prevede interventi sostitutivi di 4 ore.