Sale anche a Modena il costo della benzina, tra i più alti della media regionale. In questo momento nei self della città il prezzo più elevato sfiora i 2 euro al litro. Il servito, invece, li ha già superati. Un range di prezzo, quello fotografato in città, che vede agli opposti due distributori: uno in tangenziale, a 1,979 euro al litro, e uno a Baggiovara, a 1,818 euro al litro. Differenza che, tradotta in un pieno di 50 litri, corrisponde a 8 euro. Rincari, dopo un periodo di flessione, che non sono sfuggiti all’associazione Federconsumatori che invita i cittadini a monitorare online i prezzi, ancora contenuti. Ma per quanto lo saranno? Perché i rialzi i modenesi, tra costo della vita e inflazione, li sentono proprio tutti. Assolutamente inefficace, secondo l’associazione, si è rivelata l’iniziativa del “prezzo medio” esposto, approntata dal Governo dopo la scelta, molto contestata, di revocare il taglio delle accise.