Nel video l’intervista a Fabio Braglia Presidente della Provincia di Modena

Nel lungo percorso dir realizzazione dei cantieri nelle scuole modenesi sono terminati i lavori di miglioramento sismico della palestra del Fermi per un importo di 600 mila euro. Il programma interessa lavori per 64 milioni di euro, con i finanziamenti messi a disposizione dal Pnrr, distribuiti in oltre 50 cantieri che comprendono, come per la palestra del Fermi, miglioramenti sismici, energetici e impiantistici, oltre a nuovi edifici scolastici e palestre. Di questi lavori, più di 31 sono già conclusi, compreso quello attuale mentre gli altri sono in fase di esecuzione.

La Provincia gestisce l’edilizia scolastica superiore, di 30 istituti con oltre 35mila studenti che utilizzano 62 edifici, 25 palestre, oltre 1.400 aule con 500 laboratori. Tanti ancora i cantieri aperti e a proposito di palestre sono in corso di esecuzione i lavori di realizzazione della nuova palestra del polo Selmi Corni di Modena del valore di 3,2 milioni di euro e della ristrutturazione della palestra dell’istituto Barozzi, sempre a Modena, per 1,5 milioni di euro. Ma a breve se ne chiuderanno altri di cantieri