A Modena, nonostante i rilevatori automatici delle infrazioni semaforiche siano in funzione già da diversi anni in tanti incroci, sono ancora parecchie le sanzioni che vengono rilevate: nel 2023 sono state 14.066, con un forte aumento rispetto agli anni precedenti. Il passaggio con il rosso, ricordano dalla Polizia locale, è uno dei comportamenti più pericolosi per gli utenti della strada ma è anche tra le infrazioni al Codice della Strada più commesse dagli automobilisti. Per questo motivo dalla notte del prossimo mercoledì verranno attivati altri velocar su tre incroci per la rilevazione elettronica delle infrazioni semaforiche. Gli snodi sono stati individuati dalla Polizia locale sulla base del traffico e dei dati sull’incidentalità; infatti, si tratta dei semafori alle intersezioni tra le vie Nonantolana e Cimone (cinque incidenti negli ultimi quattro anni), tra Caduti sul Lavoro e Marinuzzi (tre incidenti), tra la Vignolese e le vie Campi e Montanari (nove incidenti sempre dal 2020). Lo scorso anno sono stati installati quattro Velocar e ora gli incroci semaforici controllati elettronicamente in città sono 22. Tali strumenti risultano più efficaci rispetto ai tradizionali “photored” presenti ancora in diversi incroci cittadini. Oltre a rilevare automaticamente i passaggi con il rosso, infatti, offrono la possibilità di immagini fotografiche e video dei veicoli prima e dopo la linea d’arresto ed è previsto il riconoscimento automatico della targa anche di notte.