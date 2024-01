Ancora una tragedia macchia le strade del nostro territorio. A Savignano sul Panaro un terribile schianto tra due auto è costato la vita a una donna che stava andando a prendere il figlio a scuola. Il dramma si è consumato lungo via Claudia, all’altezza dell’incrocio con via Veneto, a poca distanza dalla Polisportiva. È qui che intorno alle 14.15, per cause ancora in corso di accertamento, la Sirion Daihatsu della donna, che procedeva verso il centro del paese, in direzione della scuola media, si è scontrata frontalmente con una Mercedes A45 gialla che proveniva dalla direzione opposta. L’impatto è stato così forte che le auto sono carambolate fuori dalle rispettive carreggiate. Per la conducente della Daihatsu non c’è stato nulla da fare. I sanitari, allertati dal conducente di una Kia che avrebbe visto l’intera dinamica, non hanno potuto far altro che constatare il decesso della donna. La Mercedes è stata sbalzata a una cinquantina di metri dal punto del frontale. A bordo pare che viaggiassero due persone, una delle quali è stata estratta dalla vettura e portata all’Ospedale; l’altra sembra che si sia invece allontanata dal luogo dell’incidente. Via Claudia è stata chiusa al traffico veicolare per consentire tutti i rilievi e le operazioni necessarie. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, la Polizia Locale, i Vigili del Fuoco, i Carabinieri e i tecnici Anas.